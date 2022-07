Inter, il programma delle amichevoli della squadra di Inzaghi

A poche ore dall'inizio del ritiro, l' Inter ha già stilato il programma di amichevoli estive. Come comunicato sui canali ufficiali del Club nerazzurro, saranno infatti cinque gli appuntamenti che capitan Samir Handanovic e compagni dovranno affrontare tra il 12 luglio e il 6 agosto, in preparazione all' inizio del campionato , fissato per il 13 agosto.

Lugano, poi tanta Ligue 1 per l'Inter di Inzaghi

Il primo match a carattere amichevole, come da tradizione, vedrà l'Inter recarsi a Lugano martedì 12 luglio per sfidare la prima squadra cittadina. La formazione di Simone Inzaghi affronterà poi ben tre formazioni del massimo campionato francese: Monaco, Lens e Lione. Le partite si giocheranno tutte di sabato, rispettivamente il 16, il 23 e il 30 luglio. Ad eccezione del match contro il Lens, che si giocherà nello stadio di casa dei transalpini, le altre due sfide si disputeranno al 'Mazza' di Ferrara e all'Orogel Stadium di Cesena.

Inter-Villareal: Inzaghi sfida Emery

Per concludere, sabato 6 agosto, appuntamento di assoluto prestigio per i nerazzurri: allo stadio Adriatico di Pescara andrà in scena infatti Inter - Villareal, partita sicuramente stimolante anche per Simone Inzaghi che potrà sfidare un altro maestro di tattica come Unay Emery. Partita dal profumo di Champions League dunque per l'Inter, a una settimana esatta dal debutto in campionato, in trasferta al 'Via del Mare' di Lecce. Da capire, da qui al 13 di agosto, quanto cambierà l'organico nerazzurro: il pressing del PSG su Skriniar non si placa, ma anche in entrata il DS Beppe Marotta potrebbe regalare nuove gioie ai tifosi.