Calciomercato Inter: Skriniar al Psg per l'affondo su Bremer

APPIANO - L'Inter ha avuto segnali inequivocabili dagli intermediari che stanno lavorando sulla trattativa Psg-Skriniar: i francesi stanno preparando un'altra offerta. Quella definitiva. È attesa entro la fine della settimana, magari già oggi o domani. Tutto lascia pensare che la proposta sarà quella giusta ovvero senza contropartite tecniche e con una parte fissa superiore ai 60 milioni più naturalmente i bonus. Con Chelsea e Bayern che si contendono De Ligt e la Juventus che sta pensando concretamente a Koulibaly, Campos non vuole assolutamente ritrovarsi invischiato in un'asta con chi, tra Blues e bavaresi, non riuscirà a prendere l'olandese di Allegri. Ecco perché a Marotta e Ausilio è stata trasferita dagli intermediari dell'affare che a Parigi vogliono chiudere in fretta la vicenda Skriniar. All'Inter a questo punto non dispiacerebbe perché la partenza dello slovacco sbloccherebbe le operazioni per rinforzare la difesa. Di certo però per Milan niente saldi: l'Inter aveva valutato anche la soluzione di far partire subito Pinamonti e Pirola per poi cedere un top a gennaio o entro il 30 giugno, ma la cessione di Skriniar a livello di bilancio sarebbe la mossa più logica nonché la più auspicata da Zhang che pretende un attivo tra i 60 e gli 80 milioni.

Bremer freme

Ieri si è sparsa la notizia che l'agente del brasiliano fosse a Milano, ma di certo non ci sono stati incontri in viale della Liberazione. Con il centrale del Torino, filtra dal quartier generale nerazzurro, è tutto a posto da mesi e va "solo" trovata un'intesa con Cairo sul cartellino di Bremer. Ci sono almeno 10-15 milioni tra i 28-30 proposti dall'Inter e gli oltre 40 che i granata pretendono, incuranti della clausola rescissoria da 15 milioni azionabile da gennaio 2023. Anzi di fatto dal 14 novembre quando il campionato si fermerà per i Mondiali e riprenderà il 4 gennaio. Cairo sta cercando di massimizzare la cifra, ma siccome Bremer vuole a tutti i costi l'Inter e lo ha fatto capire pure al Tottenham che aveva provato un approccio, a un certo punto dovrà cedere. Lavorando sulla base del prestito con obbligo di riscatto più bonus c'è margine perché le due società si vengano incontro. O almeno questo trapela da viale della Liberazione dove di dubbi sull'arrivo del brasiliano non ce ne sono. Gli uomini dello staff di Inzaghi hanno studiato con attenzione le caratteristiche di Gleison e lo ritengono adatto per ricoprire tutti e tre i ruoli nella linea a tre dietro (lo ha già fatto con il Toro), ma al tempo stesso viene valutato indispensabile l'arrivo pure di un altro difensore, con il viola Milenkovic in avanti rispetto agli altri anche perché meno caro per esempio di Akanji.

Addio in difesa

L'Inter sta sistemando in prestito Vanheusden all'Az Alkmaar e ieri sera ha lavorato fino a tardi sulla cessione di Pirola alla Salernitana. L'operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto se si verificheranno certe condizioni: al momento di andare in stampa le parti stavano trattando sulla cifra del prestito (circa un milione) e sulla condizione per l'obbligo (dopo 20 presenze). Di certo l'Inter si è garantita una recompra da esercitare nel 2024 perché non vuole perdere il controllo di Pirola. Anche in questo caso c'è da definire la cifra (8 milioni?), ma l'operazione è molto avanti. Manca l'ok del ragazzo al trasferimento: potrebbe non essere immediato perché il 2002 nerazzurro ha anche altre possibili destinazioni. La stessa formula sarà utilizzata per Pinamonti, conteso tra Monza e Atalanta. Più difficile che rientri nell'operazione Torino visto che Cairo per Bremer vuole solo soldi.