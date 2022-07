Ranocchia, addio all'Inter: "Anni indimenticabili, grazie a Moratti e Zhang"

Inter, Ranocchia: "Grazie a tutti, è stato un bel cammino"

"Grazie a tutti i miei compagni - ha esordito l'ex centrale nerazzurro - che in questi 11 anni mi hanno fatto migliorare come uomo e calciatore e li hanno resi indimenticabili. Grazie a tutti gli allenatori e ai loro staff. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e che lavorano in questa società meravigliosa. Grazie ai tifosi in Italia e in giro per il mondo che mi hanno dimostrato affetto e vicinanza. Grazie ai ragazzi della Curva Nord che sempre mi hanno sostenuto. Grazie alla società che mi ha dimostrato fiducia in tutti i momenti".