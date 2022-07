Lugano-Inter, diretta esclusiva su Sportitalia

MILANO - L'Inter è pronta al suo debutto stagionale: i nerazzurri saranno infatti impegnati martedì 12 luglio in trasferta contro il Lugano nella 'Lugano Supercup'. Così come l'anno scorso la città svizzera ospiterà la prima amichevole estiva della squadra di Simone Inzaghi. Appuntamento alle ore 18:30 allo stadio "Cornaredo", con il match che verrà trasmesso in diretta (in chiaro e gratuitamente) da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre e anche in streaming sul sito www.sportitalia.com.