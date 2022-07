Inter, Mkhitaryan ha scelto il numero di maglia: ufficiale

Inter, Mkhitaryan indosserà la maglia numero 22

"Dopo l'ufficialità del suo arrivo e i primi giorni di ritiro al Centro Sportivo Suning, Henrikh Mkhitaryan ha scelto il numero di maglia con cui scenderà in campo nella prossima stagione. Il centrocampista armeno vestirà la maglia numero 22!", è la nota del club meneghino. L'Inter a differenza di Lukaku (90) e Asllani (14), ha atteso alcuni giorni per la comunicazione del numero di Mkhitaryan proprio in attesa dell'addio di Vidal. L'armeno non confermerà la maglia numero 77 che indossava alla Roma, perché è già sulle spalle di Marcelo Brozovic.