Inter, inizia ufficialmente il ritiro

MILANO - Adesso l'Inter è al completo e i giocatori sono tutti in ritiro. Nessuno la sera tornerà più a casa: tutti sotto lo sguardo di Inzaghi per 24 ore al giorno per due settimane. Stamani al gruppo si sono aggregati i nazionali che, rispetto agli altri, hanno potuto usufruire di qualche giorno in più di relax dopo gli impegni con le rispettive selezioni nella prima metà di giugno. Skriniar, alle prese con la fisioterapia (e sempre in trattativa con il Psg), e Dzeko avevano anticipato tutti rispettivamente domenica e lunedì; oggi invece è stato il turno di Calhanoglu, Barella, Brozovic, De Vrij, Dumfries e Sanchez, mentre Dimarco e Bastoni hanno scelto di dormire alla Pinetina già ieri sera. Strette di mano e abbracci con tutti i compagni, poi il lavoro in palestra con i test atletici che anche gli altri avevano svolto una settimana fa. I nuovi oggi pomeriggio si alleneranno sul campo e naturalmente svolgeranno un lavoro diverso rispetto a chi è alla Pinetina da una settimana per entrare in condizione. Da vedere se alcuni di loro (Dzeko ha le maggiori possibilità) saranno convocati per il match di sabato a Ferrara contro il Monaco.