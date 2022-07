Inter, Lukaku e la scelta del Chelsea: "Fu un errore, Milano è casa mia"

Appuntamento mediatico per alcuni giocatori dell’ Inter , che nella serata di giovedì hanno partecipato alla presentazione ufficiale delle nuova maglia home della stagione 2022-’23 , inaugurata in occasione del primo test amichevole della stagione contro il Lugano.

A partire dalle 19 in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione, si è svolto un evento che ha richiamato diversi tifosi, visto anche il parterre de roi presente. Al vernissage hanno infatti partecipato Romelu Lukaku , Lautaro Martinez e Nicolò Barella , oltre ad alcune stelle dell’ Inter Women come Alice Regazzoli, Giulia Dragoni e Elena Belli.

Lukaku e il rapporto con Milano

Particolarmente significative le parole del belga, che è tornato sulla scelta di lasciare l’Inter nella scorsa estate: “Andare via si è rivelare una scelta sbagliata, ma sono contento di essere tornato. Quest’anno sarà una bella sfida, stiamo lavorando bene in ritiro e dobbiamo contiunare così. Romelu si è poi soffermato sul rapporto speciale che lo lega alla città di Milano: "In Inghilterra ho capito quanto sia speciale e famosa l’Inter nel mondo. Il club sta crescendo a livello internazionale, la mia famiglia si è trovata bene a Milano, anche quando ero a Londra la nostra base era qui, mia madre veniva sempre in città".

Barella e il look: "Difficile paragonarsi a Romelu e Lautaro..."

Martinez ha invece svelato un lato inedito di sé stesso: "Mi trovo bene a Milano, ma devo dire che sono uno che esce poco di casa. Da quando sono qui ho cambiato due case, ma ho girato poco la città. Ora abito in centro, mi trovavo bene anche dove ero prima. A volte quando mi muovo in auto scopro quartieri che non conosco...". Infine il lato divertente con Nicolò Barella, tra nuove maglie e look: "Il ritorno alla maglia stile anni '60 è una bella cosa per chi ha vissuto quegli anni di successi, sono ricordi belli, a noi spetta provare a fare altrettanto. Il mio rapporto con la moda? Di solito mi metto la prima cosa che trovo nell'armadio, poi il confronto con gente come Rom e Lauti è difficile...".