Adriano: "Il mondo del calcio non mi piace più. Roma? Scelta sbagliata"

A sei anni dall’annuncio dell’addio al calcio e cinque mesi dopo aver compiuto 40 anni, Adriano Leite Ribeiro ha svelato alcuni importanti retroscena della propria carriera e in particolare della sua parte finale in un’intervista rilasciata al podcast brasiliano 'Podpah'.

L’ex attaccante, tra le altre, di Inter , Fiorentina, Parma e Roma, che lo scorso in occasione del suo ritorno a San Siro era stato acclamato dai tifosi nerazzurri, ha anticipato la decisione di non voler rientrare nel calcio: “Non voglio fare l'allenatore e neppure il dirigente. Preferisco stare lontano dal mondo del calcio e vivere la mia vita come voglio, vicino alla famiglia e agli amici".

"Ecco perché ho smesso di giocare"

L’ultima esperienza da giocatore di Adriano è stata una toccata e fuga nel 2016 con la maglia del Miami United, all’epoca nella quarta serie statunitense, con una sola presenza, bagnata da un gol. Ma evidentemente all’epoca Adriano, reduce da avventure poco fortunate con Atletico Parananense e Flamengo aveva già preso la propria decisione: "Ho deciso di smettere non perché non mi piacesse più giocare, ma perché non sentivo più quella voglia dentro, anche perché già allora e ancora oggi oggi zoppico a causa del mio tendine. Avevo capito che era ora di fare un passo indietro".

"Tornare in Italia fu un errore"

Non manca però un flash back per rimpiangere una scelta effettuata durante la carriera, il ritorno in Italia nel 2010 per indossare la maglia della Roma, esperienza poca fortunata conclusasi già nel marzo successivo: "Tornare in Italia nel 2010 fu un errore, non avrei dovuto lasciare il Brasile, ma volevo riscattare il modo in cui avevo lasciato l'Inter. Gli italiani mi amano, io sarei voluto tornare all'Inter per ripagare quell'affetto, ma la mia testa era rimasta in Brasile. Avrei dovuto allungare il mio contratto al Flamengo" ha ammesso Adriano, che ha poi svelato di essere approdato la Corinthians nel 2011 su suggerimento di... Ronaldo Il Fenomeno: "Ero appena tornato dalla Roma, mi chiamò e mi chiese 'Rimani fermo? Se posso vorrei portarti con me al Corinthians'. Purtroppo mi sono infortunato al primo allenamento...".