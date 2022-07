Diretta Inter-Monaco ore 20.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

FERRARA - Alle ore 20.30, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, l'Inter sfida il Monaco nella seconda amichevole ufficiale della stagione. I nerazzurri, dopo il 10-0 nella sgambata contro la Milanese e il 4-1 inflitto al Lugano a Cornaredo, alzano ancora l'asticella. Per Simone Inzaghi sarà un match importante per testare il livello di preparazione dei suoi in vista del 13 agosto, quando i nerazzurri andranno a Lecce per la prima di campionato. Saranno presenti anche i nazionali, giunti alla Pinetina solo mercoledì (l'unico ad aver anticipato di due giorni il rietrno dalle vacanze è stato l'attaccante bosniaco Edin Dzeko). Non ci sarà, invece, la Curva Nord, giunta a Lugano perché essendo fuori dalla Comunità Europea potevano esserci tutti i diffidati.