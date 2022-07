È già l'Inter di Asllani: "Che emozione i cori dei tifosi"

Sarà per la personalità emersa subito in campo, in contrasto con la timidezza palesata fuori, fatto sta che in attesa che la Lu-La (ri)prenda le misure, il personaggio delle prime settimane di ritiro in casa Inter è Kristjan Asllani .

Il centrocampista arrivato dall’Empoli ha firmato il gol del 2-2 nell’amichevole di Ferrara contro il Monaco, ma a farne subito un beniamino dei tifosi non è stata tanto la marcatura, visto che il vizio del gol non è esattamente, almeno per il momento, la virtù principale della “casa”, bensì la naturalezza con cui il classe 2002 è parso già muoversi all’interno dello scacchiere di Inzaghi.

"Solo" vice Brozovic? Asllani cerca spazio nella nuova Inter

Al “Mazza” Asllani ha giostrato da vice Brozovic, che gli è subentrato al 15’ della ripresa, compito già non facile considerando le caratteristiche molto particolari, e pressoché uniche, che il croato ha acquisito da tuttocampista davanti alla difesa, play, recuperatore di palloni e in generale uomo ovunque. Ora i… problemi rischiano di essere di Inzaghi, che in una squadra inevitabilmente con il cartello dei lavori in corso ben impresso, in ogni reparto, ha già trovato un elemento perfettamente integrato e che potrebbe pure venire provato in coppia con il croato, uno scenario che richiederebbe però inevitabilmente il sacrificio di Calhanoglu, o di Mkhitaryan, per una squadra con meno qualità e imprevedibilità, ma più corsa ed equilibrio.

"Sto vivendo un sogno"

Si vedrà, in una stagione che da agosto a novembre sarà senza soste ci sarà bisogno di tanti titolari, ma intanto Asllani, intervistao da Inter Tv al termine della gara contro il Monaco, ha mescolato stupore e orgoglio, quello che l’ha portato a rifiutarsi di regalare ai tifosi la prima maglia da interista della carriera, cimelio irrinunciabile: “Per me è tutto un sogno, in poco più di un anno sono passato dal non giocare con la Primavera all’essere all’Inter. Sono stato accolto benissimo, la squadra cresce di giorno in giorno. Da tifoso interista mi rende felice essere inneggiato dal pubblico”. La sensazione è che dovrà farci l’abitudine…