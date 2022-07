Inter, (ri)aspettando la Lu-La: i numeri da record di Lukaku e Martinez

Non siamo ancora ai livelli dell'uomo che morde il cane, ma che Romelu Lukaku non abbia ancora trovato la via del gol nelle prime due amichevoli giocate con l’ Inter contro Lugano e Monaco è una notizia. Nulla di preoccupante, ovviamente, perché il belga viene da una stagione complicata al Chelsea, vissuta quasi costantemente da spettatore nella seconda parte. Un aspetto che, unito alla sua stazza imponente che richiede tempo per trovare la forma migliore, fa sì che nella fase della preparazione Romelu debba pensare ad altro rispetto che a gonfiare le reti avversarie.

L'incredibile stagione 2020-'21 di Lukaku e Lautaro

In quell’anno Romelu e Lautaro con 41 reti segnate in due divennero la terza miglior coppia gol in Europa, peggio solo di Messi-Griezmann del Barcellona con 43 e Lewandowski-Muller del Bayern Monaco con 52. E nella stagione precedente, nonostante il secondo posto in Serie A, andò pure meglio, con ben 55 gol in due (34 Lukaku e 21 Lautaro), 37 dei quali in campionato (23 e 14). Il totale attuale aggiornato è di 104 gol di coppia (64 Lukaku, 40 Lautaro) in 78 partite ufficiali, per 5.464 minuti: numeri che fanno stropicciare gli occhi ai tifosi e anche a Simone Inzaghi, che per il momento la coppia se l’è potuta godere solo per qualche allenamento tra l’inizio della scorsa stagione e il primo scorcio dell’attuale.

Lukaku & Martinez, quando la coppia è perfetta

Ancora più significativo è però il numero degli assist reciproci: Lukaku ha segnato 10 gol su assist di Lautaro, l’argentino nove su inviti del belga. Non pochi, considerando che, come dimostrato lo scorso anno dal Toro in coppia con Dzeko, anche l’indole dell’argentino, come per Big Rom, è quella di andare in profondità più che di giocare per far segnare il compagno. Nessuna coppia gol nella storia recente dell’Inter ha fatto meglio della Lu-La, né Ronaldo-Djorkaeff, né Vieri-Recoba e neppure Milito-Eto’o, anche se questi ultimi avevano una collocazione tattica differente e particolare. I 41 gol in campionato del 2021 rappresentano addirittura la quinta miglior prestazione per una coppia d’attacco nella storia dell’Inter, la migliore dal dopo guerra: al comando della classifica c’è il duo Nyers-Wilkes, autori di 54 gol nel 1950. Ai gemelli nerazzurri pensano già ai 13 centri necessari per la leggenda…