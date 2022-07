Inter, Dalbert operato per la ricostruzione del legamento

Oggi il giocatore dell'Inter Dalbert Henrique è stato operato presso l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunato negli allenamenti in Brasile in questa fase di preparazione. L'intervento è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni Dalbert inizierà la terapia di riabilitazione. L'assenza dai campi di calcio sarà naturalmente lunga.

Dalbert: l'intervento complica i piani dell'Inter sul mercato L'intervento a cui si è sottoposto Dalbert oggi e soprattutto i tempi lunghi per il recupero complicano i piani dell'Inter sul mercato. Il giocatore, infatti, difficilmente sarebbero rimasto in nerazzurro non rientrando nel progetto di Simone Inzaghi. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2023. Già durante questa fase di preparazione, il giocatore si stava allenando da solo in Brasile in attesa di una nuova sistemazione.