Bellanova si presenta: "Voglio essere all'altezza dell'Inter"

Il settore giovanile nel Milan, il debutto in A con l’Atalanta, ma prima una breve esperienza al Bordeaux. Ora, l’approdo all’Inter. Ad appena 22 anni a Raoul Bellanova non manca certo un vissuto calcistico tale da non fargli temere il salto in una big.

Bellanova e l'emozione dell'approdo all'Inter L’ex esterno del Cagliari è il meno celebrato tra gli innesti estivi dell’Inter, tra Lukaku e Asllani, ma, intervistato da 'Dna Bomber', il giocatore ha subito fatto trasparire l’emozione per essere approdato in una grande, ma pensa già a come rendersi utile ad Inzaghi: "Voglio allenarmi bene e farmi trovare pronto se il mister avrà bisogno di me. Ricordi più belli della carriera? Alla vigilia della prima da titolare in A contro la Roma non ho dormito tutta la notte, poi ovviamente non dimenticherò mai il primo gol in Serie A".