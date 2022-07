La gioia di Asllani: "L'Inter è un'emozione quotidiana"

Intervistato da Dazn Asllani ha parlato delle emozioni provate nel primo mese da giocatore dell’Inter, da sempre la squadra del cuore del centrocampista: “Sono stati giorni bellissimi, sta andando tutto molto bene. È da qualche giorno che siamo qui tutti insieme, sono molto contento. I ragazzi mi hanno accolto benissimo. Cosa mi ha colpito? Forse il centro sportivo, perché non sono abituato a un centro così grosso, ma anche i ragazzi che prima guardavo in televisione e ora ci gioco insieme".

Asllani: "Rito di ingresso? Spero di non dover cantare"

Asllani ha poi parlato dei compagni che lo stanno aiutando di più nell'inserimento: "D’Ambrosio più di tutti, ma anche Darmian, Handanovic. Il primo insegnamento che danno è quello di rimanere umili sempre. Se mi hanno chiesto di fare qualcosa come nuovo arrivato? Per ora no, ma sono già in ansia per questo. Se mi chiederanno di cantare dovrò farlo...".