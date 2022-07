Inter, torna Riccardo Ferri: sarà il nuovo club manager

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2022-’23, i tifosi dell’ Inter salutano un altro ritorno molto gradito. Non si tratta di un giocatore, come nel caso di Romelu Lukaku , bensì di una bandiera mai dimenticata come Riccardo Ferri , che è stato nominato nuovo club manager del club nerazzurro.

L'Inter annuncia il ritorno di Riccardo Ferri

L’annuncio è stato dato direttamente dalla società attraverso un lungo comunicato diffuso sul sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Riccardo Ferri è il nuovo Club Manager della Prima Squadra. Colonna dell’Inter dei Record, Ferri ha vissuto da protagonista uno dei cicli più gloriosi della storia interista, vincendo lo Scudetto 1988/89, la Supercoppa Italiana 1989 e la Coppa UEFA 1990/91, per poi chiudere la sua avventura in maglia nerazzurra nel 1994, anno in cui vinse la sua seconda Coppa UEFA. Dopo aver collezionato in totale 418 presenze in 13 stagioni, Ferri è rimasto legato ai colori nerazzurri, seguendo da vicino le vicende interiste fino a diventare uno degli Ambassador del Club, ruolo ricoperto per diversi anni. Per lui si apre ora un nuovo capitolo all'interno della Famiglia interista: in bocca al lupo, Riccardo!”.