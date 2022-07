Gary Neville, ironia sull'Inter via Twitter: "Miglior account per problemi bancari"

Il mondo del calcio, soprattutto ai tempi moderni di una comunicazione globale, offre tante opzioni agli ex calcatori per restare nell’ambiente nel quale hanno già avuto successo.

Alle attività “classiche” di allenatore o dirigente si sono infatti unite da anni quella di opinionista televisivo, oltre che di spalla tecnica durante le telecronache, ma anche di “influencer”. Quest’ultima “mansione” è particolarmente diffusa in Inghilterra, dove sono tanti gli ex calciatori di livello rimasti sulla cresta dell’onda mediatica grazie alle proprie pungenti attività social, tra Instagram e Twitter.

Gary Neville e i 5 milioni di followers su Twitter

Due casi lampanti sono quelli di Gary Lineker, l’ex calciatore inglese con più followers sui propri canali, ma anche di Gary Neville, quest'ultimo anche apprezzato opinionista per 'Sky Sports'. L’ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese, ha preso di mira nelle ultime ore due top club europei come Barcellona e Inter, accomunati dal fatto di vivere difficoltà a livello societario, ma protagoniste di comportamenti piuttosto diversi sul mercato.

Gary Neville stronca il Barcellona e punge l'Inter

Così Neville ha prima attaccato duramente la gestione del Barcellona e in particolare il braccio di ferro in corso con De Jong su alcuni pagamenti arretrati ("Un club che spende delle fortune per dei nuovi giocatori ma non paga quelli che ha sotto contratto è immorale e una violazione” ha scritto), mentre per quanto riguarda l’Inter l’ex difensore ha sfoderato tutta la propria ironia inglese, seppur pungente, rispondendo a una domanda ben precisa di un follower: “Quali sono i migliori account da seguire sui problemi dei bond italiani e delle banche italiane?". Neville ha risposto prontamente taggando il profilo dell’Inter e scatenando un'immediata ridda di commenti divertiti, ma anche un discreto dibattito in calce al post.