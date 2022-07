Marotta ha una favorita per lo scudetto: “È la Juve”

Inzaghi: “Delusi? No, avrei messo la firma per una stagione come la scorsa”

Ecco poi la voce di Simone Inzaghi, due coppe in bacheca alla prima stagione da allenatore dell'Inter, ma anche qualche rimpianto per lo scudetto vinto dal Milan: “Non parlerei di rivincita. Avrei messo una firma grandissima per fare la stagione dell'anno scorso. Abbiamo giocato un bellissimo calcio, sono molto soddisfatto. Da far diventare la stagione da ottima a stratosferica ci è mancato lo scudetto. Ci è sfuggito per due punti, ma ci riproveremo quest'anno. L'anno scorso non si parlava di Inter, poi siamo stati bravi noi a vincere tanto e quindi siamo tornati ad essere i favoriti. Ma tante squadre hanno speso in questi anni, dunque non sarà facile la corsa per lo scudetto. Lukaku? Porta tantissimo entusiasmo, la società è stata brava a riportarlo. L'anno scorso siamo stati il miglior attacco del campionato, con lui avremo soluzioni in più".

Mkhitaryan: “Lukaku? L'ho ritrovato più forte”

Tra i nuovi acquisti dell'Inter c'è l'armeno Henrikh Mkhitaryan, che dice: "Dzeko, Darmian e Lukaku mi hanno raccontato tanto di questo gruppo. Loro già li conoscevo avendoci giocato assieme. È bello far parte di questa famiglia. Chiaramente mi è dispiaciuto lasciare la Roma, lì dove ho vinto anche la Conference e sono stato parte della città. Se Mourinho ha provato a trattenermi? Si, è vero. Non solo lui, anche la società, hanno fatto il possibile. Purtroppo, non abbiamo trovato l'accordo e ho scelto di andare via. Credo che sia stata la scelta migliore per entrambi, ora loro hanno preso Dybala e sono contento per loro. Con Lukaku ho giocato sei mesi a Manchester, ci capiamo bene in campo. Come l'ho ritrovato? Più forte".