Inter, termina 6-1 l'allenamento congiunto con la Pro Sesto: doppietta per Lautaro

MILANO - Ottimo test per l'Inter di Simone Inzaghi che batte con un rotondo 6-1 la Pro Sesto, formazione che milita in Lega Pro. Nell'allenamento congiunto andato in scena al Suning Training Centre di Appiano Gentile, i nerazzurri concludono la prima frazione di gioco con un netto 3-1: segnano Hakan Calhanoglu al 15' e Lautaro Martinez che realizza una doppietta, al 22' e 42', riscattando così l'opaca prestazione dello scorso sabato a Lens.