Diretta Inter-Lione ore 20.30: dove vederla in tv e in streaming

CESENA - Alle ore 20.30, all'Orogel Stadium di Cesena, l'Inter affronta il Lione nella quarta e penultima amichevole del precampionato. Un test importante per i nerazzurri di Simone Inzaghi a due settimane esatte dall'esordio in campionato in programma sabato 13 agosto a Lecce. Per Lukaku e compagni si tratta della quarta amichevole precampionato dopo quelle contro Lugano (vittoria per 4-1), Monaco (2-2) e Lens (ko per 1-0). Dopo la sfida di questa sera, i nerazzurri prima della gara del Via del Mare scenderanno nuovamente in campo sabato prossimo a Pescara contro il Villarreal in quello che sarà l'ultimo test ufficiale del precampionato.