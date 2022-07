Zamorano: "La maglia 1+8 per consolare Ronaldo, fu la più venduta"

Zamorano: "La maglia 1+8? Mazzola voleva consolare Ronaldo"

"Il primo anno in cui Ronaldo è arrivato all'Inter nessuno mi ha detto niente, ho continuato a giocare con il 9, Ronaldo ha messo il 10. Abbiamo avuto l'occasione di vincere la Coppa Uefa a Parigi contro la Lazio con il mio gol, il suo e quello di Javier Zanetti, una festa sudamericana. Dopo i Mondiali di Francia, Ronaldo era ad un livello morale molto basso. A un certo punto, Sandro Mazzola viene da me e mi dice: 'Ivan, perché non diamo a Ronaldo la nove? Così solleviamo il suo morale'. Io gli chiesi con che maglia avrei giocato, e Mazzola trovò la risposta: 'Perché non usi la 18 mettendo il più in mezzo?'. Accettai: all'inizio mettevo il più con l'adesivo, ma già dalla quinta partita la Nike iniziò a fornirmi la divisa pronta. La maglia più venduta nella storia del calcio".