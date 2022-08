Inter, Sanchez non si è allenato: addio in giornata

APPIANO - Alexis Sanchez stamani non ha preso parte all'allenamento della squadra alla Pinetina, segnale inequivocabile che la duplice trattativa per la risoluzione del suo contratto con l'Inter e per la firma dell'accordo biennale con il Marsiglia è a un passo dalla conclusione. Sanchez incasserà come incentivo all'esodo dal club nerazzurro poco meno di 7 milioni e poi si legherà ai francesi che partecipano alla Champions League. Già oggi pomeriggio le strade del Nino Maravilla e dell'Inter si divideranno ufficialmente. Manca solo l'ufficialità. Di certo come successo nelle scorse amichevoli ufficiali Sanchez domani mattina non partirà con la squadra per Pescara dove la formazione di Inzaghi sfiderà il Villarreal.