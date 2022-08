Brozovic ha un problema: un imprevisto per l’Inter e per Inzaghi

INVIATO AD APPIANO - Il piano di Inzaghi di provare nel test di stasera (ore 20,30, diretta su Inter Tv) l'Inter che schiererà sabato a Lecce, all'esordio in campionato, è naufragato ieri mattina , quando Marcelo Brozovic ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio. Niente di grave: il croato è stato fermato da un affaticamento , ma rischiarlo nel match contro il Villarreal non sarebbe stato saggio . Ecco perché stamani il numero 77 non sarà nell'elenco dei nerazzurri che partiranno da Malpensa in aereo per Pescara. Un peccato perché il tecnico di Piacenza aveva intenzione di mettere in campo l'undici sul quale avrebbe puntato anche contro la formazione di Baroni , ovvero con Skriniar per la prima volta titolare in un'amichevole ufficiale. Al posto di "Brozo" davanti alla difesa ci sarà così il sorprendente Asllani che in questo precampionato ha conquistato tutti e ha dimostrato di poter sostituire il più esperto compagno.

Brozovic out, ma niente allarmi

Come detto il problema di Brozovic al momento non è ritenuto grave e non crea allarmi, anche se è legato a un muscolo delicato che la passata stagione, dopo l'infortunio di Liverpool a inizio marzo, lo aveva costretto a saltare alcune sfide poi rivelatesi fondamentali per la mancata vittoria dello scudetto. È chiaro, dunque, che lo staff medico e Inzaghi stavolta abbiano usato la massima accortezza perché tra sette giorni, quando inizierà la Serie A, la stagione sarà senza respiro e, prima della pausa per le nazionali del 18 settembre, verranno disputati 7 turni di campionato e le prime due giornate del group stage di Champions. Meglio, dunque, non rischiare.

Skriniar in campo contro il Villarreal

Se Brozovic non sarà della partita, chi invece giocherà fin dall'inizio è lo slovacco, completamente ristabilito dopo il serio infortunio con la nazionale di inizio giugno. Milan si era già rivisto nell'amichevole di Cesena con il Lione e mercoledì è stato in campo 75' contro la Pergolettese, ma il test di stasera all'Adriatico, anche perché sarà l'ultimo prima dell'esordio in A, per lui ha un sapore particolare. Il mercato non è ancor chiuso e tutto è possibile (soprattutto se il Psg deciderà di alzare l'offerta e di mettere in difficoltà il club di Zhang), ma il confronto con gli uomini di Emery segna un... reinizio dell'avventura interista di Skriniar che durante questa finestra estiva è sembrato per giorni veramente a un passo dall'addio.