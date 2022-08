Diretta Inter-Villarreal ore 20.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

PESCARA - Ultima amichevole, poi si farà sul serio. L' Inter questa sera scende in campo all'Adriatico di Pescara davanti a quasi 19 mila tifosi (tutto esaurito) per sfidare nell'ultimo test estivo prima dell'esordio in campionato contro il Lecce (13 agosto) il Villarreal , che nel suo precampionato ha battuto Psv Eindhoven (2-1), Borussia Dortmund (2-0), Reims (1-0), Southampton (2-1), prima di pareggiare contro il Fulham (1-1) e di superare il Levante (3-1). Per Inzaghi l'appuntamento di stasera arriva dopo un trittico di fuoco con le francesi Monaco (2-2), Lens (persa 1-0) e Lione (2-2).

Dove vedere la partita

Il match tra Inter e Villarreal sarà trasmesso in diretta in esclusiva televisiva da InterTv.

La probabile formazione di Inzaghi

Marcelo Brozovic ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio, niente di grave, ma non ci sarà contro il Villarreal. Le prove generali per il Lecce Inzaghi dovrà farle senza il suo play, spazio ad Asllani. Un peccato perché il tecnico di Piacenza aveva intenzione di mettere in campo l'undici sul quale avrebbe puntato anche contro la formazione di Baroni, ovvero con Skriniar per la prima volta titolare in un'amichevole ufficiale. Lo slovacco è ormai ristabilito dopo il serio infortunio con la nazionale di inizio giugno. Non saranno convocati Pinamonti, Salcedo, Agoume e Sanchez, in compenso ci saranno Lukaku e Lautaro in avanti, più Barella e Calhanoglu in mezzo. Per il resto dovrebbe essere la solita Inter con i soliti uomini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.