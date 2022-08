Inter, Simone Inzaghi: "Dobbiamo migliorare e smaltire i carichi"

Inter, Simone Inzaghi: "Dobbiamo smaltire i carichi più pesanti"

Il tecnico nerazzurro ha commentato: "Eravamo consci della difficoltà della gara, detto questo dobbiamo fare meglio in fase difensiva. C'è sicuramente qualcosa da rivedere. Questi sono test importanti, che ci fanno capire quanto dobbiamo ancora lavorare. Ora scenderanno i carichi di lavoro: una settimana coi carichi giusti, più leggeri, ci farà arrivare in condizione migliore all'esordio in campionato. La speranza è che Marcelo Brozovic recuperi per sabato".