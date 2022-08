Inter, Brozovic a rischio contro il Lecce

MILANO - Marcelo Brozovic è a rischio per l'esordio in campionato di sabato sera a Lecce. Il croato, che ha saltato l'amichevole di sabato a Pescara contro il Villarreal, oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Lo aveva accusato al termine della seduta di venerdì scorso, dopo una botta subita nell'allenamento congiunto contro la Pergolettese di due prima alla Pinetina. Adesso il regista nerazzurro, fondamentale nell'economia del gioco di Inzaghi nonostante l'arrivo di Asllani, lavorerà 3 giorni a parte e salterà il test di mercoledì contro il Sant'Angelo. Solo venerdì, prima della partenza per Lecce, sarà presa una decisione riguardo alla sua convocazione: l'obiettivo è non rischiare un guaio più serio e magari un'assenza che si prolungherebbe fino a settembre, quando il 3 c'è il derby.