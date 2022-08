Lecce-Inter, Curva Nord assente al Via del Mare

Il campionato dell’ Inter inizia nel segno della sfortuna, almeno per quanto riguarda la parte più calda del tifo nerazzurro. Al Via del Mare di Lecce, infatti, dove la squadra di Inzaghi disputerà la prima partita di campionato alle 20.45 in uno stadio di fatto esaurito, spiccherà l’assenza dei tifosi della Curva Nord .

Attraverso un comunicato il cuore pulsante del tifo nerazzurro ha spiegato i motivi della propria assenza in Salento, dovuti ad un mix tra sfortuna e contingenze temporali: due dei pullman che avrebbero dovuto portare i tifosi dell' Inter in Puglia si sono infatti rotti e a causa del periodo vacanziero non è stato possibile trovare soluzioni alternative in tempo utile.

Inter, due pullman rotti fermano i tifosi della Nord

Questo il comunicato dei responsabili della Curva Nord: "Curva Nord rende noto che, con grande dispiacere, non riuscirà ad essere presente ufficialmente stasera alla prima di campionato a Lecce. Due dei pullman partiti ieri sera da Milano si sono rotti strada facendo e la carovana neroazzurra (visto anche il periodo dell’anno complicato) non ha trovato soluzioni d’emergenza praticabili. Siamo certi che tutti gli altri interisti giunti in Salento sapranno comunque dare quella spinta in più necessaria alla squadra”.

L'entusiasmo di Lecce per la Serie A ritrovata: c'è il record di abbonamenti

Un piccolo ostacolo in più, quindi, per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata a fronteggiare l’entusiasmo di una città intera per il ritorno in A: il Lecce ha infatti segnato il record storico di abbonati, con 19.750 tessere vendute, ai quali si aggiungono i 5000 biglietti staccati in prevendita. Il Via del Mare sarà quindi quasi tutto giallorosso, ma tra i tagliandi venduti ci sarà sicuramente una buona rappresentanza di tifosi dell’Inter provenienti dal Salento e dalle zone limitrofe, pronti a gustarsi il debutto-bis in nerazzurro di Romelu Lukaku, proprio contro lo stesso avversario dell’esordio assoluto in A, a San Siro nell’agosto 2019.