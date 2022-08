Inter, Dumfries: "Vittoria meritata, voglio fare una grande stagione"

Dumfries: "Felice per il gol, Lukaku importante"

"Complimenti ai giocatori del Lecce per come hanno interpretato la partita - sono le parole dell'esterno olandese - e per come si sono difesi, ma credo che la vittoria di oggi sia assolutamente meritata. Sono felice per il gol, abbiamo lottato fino all'ultimo, è importante vincere partite di questo tipo". Lukaku è andato subito in gol dopo 82 secondi: "Siamo molto contenti che abbia fatto gol, è un giocatore molto importante per noi". Sulla sua stagione: "Mi sento molto bene fisicamente, ma la condizione migliorerà ancora. Quanti gol prometto? Non posso dirlo ora, ma ho i miei obiettivi. Voglio fare una grande stagione, meglio dell'anno scorso".