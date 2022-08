Inzaghi, lo sfogo in tv: "Non rido sul mercato, gli altri acquistano e noi..."

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta all'ultimo respiro dall' Inter a Lecce all'esordio in campionato: la rete di Dumfries al 94' ha gelato il Via del Mare: "Ci abbiamo creduto, ma dobbiamo farci delle domande".

"Questa vittoria è stata voluta col cuore - ha detto il mister piacentino a Sky -. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questa è la cosa più importante della serata: abbiamo fatto molto bene nella prima mezz'ora, poi ci siamo innervositi dopo il fallo su Lautaro. Dovremo analizzare il motivo per cui ci siamo ridotti a vincere con un gol segnato al 95' , andava chiusa prima". Inzaghi nel secondo tempo ha schierato Lautaro, Dzeko e Lukaku tutti insieme: "Ho diverse soluzioni dalla panchina, i giocatori che sono subentrati hanno fatto bene mentre gli altri hanno fatto il loro dovere: abbiamo chiuso con tutti i nostri attaccanti in campo, abbiamo finito con un 4-2-4 con tutti gli attaccanti in campo: giocando con Dzeko e Lukaku contemporaneamente, quando si mette palla in area di rigore è più facile spingerla in porta".

Inter, Inzaghi: "Ci serve un difensore, le altre squadre comprano"

Inzaghi ha poi lanciato un altro segnale alla dirigenza: "La società sa le caratteristiche che voglio per il centrale, e ci sta lavorando. Non mi va di ridere su questo argomento, noi lottiamo per vincere: vedo che le altre squadre acquistano tutti i giorni mentre dell'Inter si parla solo delle cessioni. Di mercato se n'è parlato tanto, la squadra deve rimanere questa: ci manca un centrale al posto di Ranocchia, e la società sta provvedendo a prenderlo. Ora abbiamo solo De Vrij e un ragazzo della Primavera", ha puntualizzato.

Inzaghi: "Dumfries incisivo a gara in corso, contento per Lukaku

Commentando la prestazione dei singoli, Simone Inzaghi si è soffermato su Dumfries e Lukaku: "Sulla titolarità di Dumfries non avevo dubbi fino a questa mattina. Poi ho pensato che sarebbe stato più incisivo a gara in corso, mentre Gosens e Darmian hanno fatto molto bene prima di calare. Anche Bastoni deve aumentare la condizione, ma come tutti. Ci sono stati dei rientri un po' in ritardo. Lukaku? Sono contento, si sta impegnando tantissimo e ha una grandissima disponibilità. Può migliorare come tutti ma sono contento di averlo a disposizione, farà tanti gol da qui alla fine".