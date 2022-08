Inter, D'Ambrosio in recupero: ha lavorato anche sul campo

Danilo D'Ambrosio sta meglio. Ha saltato la prima dell'Inter al Via del Mare con il Lecce, ma oggi ad Appiano Gentile, non solo ha svolto le normali esercitazioni personalizzate per riprendersi dall'infortunio, ma ha anche lavorato sul campo. Una buona notizia, questa, per Simone Inzaghi. Che a questo punto spera di averlo a disposizione già per la prossima gara di campionato.