Inzaghi è democratico: all’Inter il gol è di tutti

MILANO - C'è già una cooperativa del gol, l'etichetta forte è un lascito dello scorso campionato. In questo, anche Simone Inzaghi si è affrettato a dare una passata di evidenziatore ai numeri. Non è un'Inter da monologo: l'orchestra diverte, ha un'efficacia tradotta anche nelle reti di chi un posto in campo dovrà guadagnarselo di continuo. Non a caso, la fotografia di Inzaghi al tris sullo Spezia di due sere fa, è stata l’azione del terzo gol interista cucinata da tre giocatori subentrati. Un coinvolgimento trasversale che ha rubato l’occhio. Ad ogni modo, già cinque esultanze e tutte con giocatori diversi: questo ha prodotto una squadra dall’aspetto autoritario. Lukaku, Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Correa. Una partecipazione collettiva che fa rima con ambizione, pensando già al prossimo step che è la serata dell’Olimpico e un primo esame per l’Inter.

Gol e analogie Proprio nel luogo dove l’anno scorso si consumava il primo scivolone nerazzurro in A, peraltro. A proposito di analogie con l’ultima stagione, quell'Inter di Inzaghi partiva addirittura con sei marcature diverse nei sette gol iniziali – Correa sfoderò una doppietta – in principio di campionato. Per poi chiudere col miglior attacco del torneo, 84 reti segnate e diciassette interpreti diversi in zona-gol. Diventati ventuno, se si allarga il concetto all’intera stagione: De Vrij, Gosens, Ranocchia e Sensi iscrivevano il proprio nome tra Champions League e Coppa Italia. Cresce l’Inter che con Lukaku, due anni fa, arrivava invece a 89 gol in campionato. Il gigante belga traina di nuovo un gruppo che magari ha rispolverato antichi vizi, quelli che Inzaghi rimarcava l’anno scorso – il primo tempo con lo Spezia, per esempio, era già da goleada però si è chiuso soltanto col minimo vantaggio – ma che finora tiene i conti in ordine. E deciso a ingrassare la classifica adesso che viene il bello. Lazio e derby, prima di una Champions League che è cartina di tornasole e con l’impegno intermedio contro la Cremonese.