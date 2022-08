Inter, che entusiasmo: gara con la Cremonese verso il sold out

Inter: cresce anche la voglia di Europa

Sold-out per una partita piazzata ad agosto in infrasettimanale: a giocare un ruolo fondamentale in questo ritorno in massa negli stadi è anche l'astinenza dovuta ai due precedenti anni di covid. Con gli impianti costretti a restare vuoti o riempiti al massimo per metà. Poi l'Inter ci mette del suo: due vittorie nelle prime due giornate, convincente la seconda con lo Spezia dopo i balbettii di Lecce. Classifica che vede i nerazzurri già al comando da soli con la Roma, con la possibilità magari di ritrovarsi in solitaria dopo la prossima giornata.