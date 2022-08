Inter, calendario Champions League: apre e chiude con il Bayern Monaco

Dopo il Bayern Monaco, l'Inter di Inzaghi il 13 settembre ancora alle 18.45 farà visita al Viktoria Pilzen che, teoricamente, dovrebbe essere la cenerentola del girone. Terza giornata il 4 ottobre: a San Siro sfida di lusso contro il Barcellona. Il 12 ottobre ci sarà il ritorno per Lukaku e compagni in quel di Barcellona. Saranno, queste ultime, due sfide decisive per il passaggio del turno.

Per la quinta giornata, i nerazzurri ricevono in casa, il 26 ottobre alle 18.45, il Viktoria Pilzen. La chiusura è quanto mai affascinante, il 1° novembre alle 21, ecco infatti il Bayern Monaco, che sembra avviato anche quest'anno a dominare la Bundesliga pur avendo perso un pezzo da novanta come Lewandowski, che tra l'altro in Barcellona-Bayern farà la parte dell'ex. Presumibilmente saranno tre le squadre a giocarsi i primi due posti, validi per la qualificazione, anche se i tedeschi sembrano una spanna sopra a tutti.