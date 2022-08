Lautaro ci mette la faccia: “Testa alta perché si dà tutto”

Una sconfitta non deve pregiudicare il futuro. Anzi, a volte, può anche essere salutare. La rabbia si mescola a questi pensieri in casa Inter dopo l'1-3 dell'Olimpico contro la Lazio. E a metterci la faccia e a parlare sono i leader dello spogliatoio. Uno di questi è di sicuro Lautaro Martinez, al secondo gol in campionato contro i biancocelesti dopo quello di San Siro contro lo Spezia.

Lautaro: “C'è ancora tanta strada a fare” Il campionato sta emettendo solo i primi vagiti, è ancora lunga la storia. Anche se il risultato dell'Olimpico per la squadra di Inzaghi è stato lo stesso dell'anno scorso, Lautaro cerca di infondere fiducia ai compagni. Ciò non vuol dire dimenticare la sconfitta, ma trarne insegnamenti per non ripetere gli stessi errori nelle prossime partite, fin da quella infrasettimanale contro la Cremonese.