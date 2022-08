Infortunio Lukaku, tocca a Dzeko prendersi l'Inter. Ora esami e prognosi

MILANO - Doccia fredda per Romelu Lukaku. Dell'allenamento di stamani il belga si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra e salterà sia il match di martedì contro la Cremonese sia il derby di sabato. Al suo posto Edin Dzeko. Lukaku sarà sottoposto ad accertamenti strumentali probabilmente domani, in tarda serata. L'ex Chelsea, che non aveva iniziato alla grande la stagione, adesso sarà costretto a fermarsi: se per 2-3 settimane o addirittura di più lo capiremo nelle prossime ore. Inzaghi già arrabbiato per la prova e la sconfitta contro la Lazio mastica amaro. Dopo le due vittorie contro Lecce e Spezia, di queste due brutte notizie (ko contro la Lazio e infortunio di Big Rom) avrebbe volentieri fatto a meno.