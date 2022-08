Inter, Inzaghi: "Preoccupato sul mercato, ho solo de Vrij come difensore centrale"

Inter, Inzaghi preoccupato sul mercato Sul mercato, Inzaghi ha ribadito: "Sono preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale, avremo partite ogni due giorni e mezzo. Per il momento di difensore centrale ho solo De Vrij. La società sa tutto, sa che in questo momento abbiamo bisogno di aggiungere un difensore perché ne abbiamo cinque e ce ne servono sei. Se spero che la vicenda Acerbi si possa riaprire? Assolutamente sì. In questo tour de force abbiamo bisogno di rotazioni. Giocando così la condizione è ancora da migliorare e possono accadere infortuni. Gosens? Non so nulla. Sta lavorando benissimo, si sta ritrovando. Ora sto facendo scelte di farlo entrare a gara in corso e la condizione sta crescendo". Inter, le parole di Inzaghi sul derby

In vista del derby, l'Inter ora è sopra al Milan ma per Inzaghi conta poco: "Dà energia vincere, ma non significa nulla. È presto per vedere la classifica. Stasera ho visto la reazione di una squadra matura, tante volte dalle sconfitte si esce più forti e stasera ho visto una squadra più forte e consapevole. Ho sentito tante critiche dopo la Lazio. Si è fatto tanto rumore, le aspettative all'Inter son sempre altissime, si è parlato tanto e forse troppo, ma mi fa piacere, mi carica".

Infine una precisione su due giocatori sostituiti: "Correa era affaticato sui due flessori, non penso sia un problema. Brozo aveva ricevuto una botta, non dovrebbero però esserci problemi”.