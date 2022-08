Moratti: "Scudetto? Se non vince l'Inter tiferò Roma. Dybala c'avrebbe fatto comodo"

Dopo la brutta sconfitta in casa della Lazio l’ Inter è ripartita liquidando in casa la Cremonese e piazzando il controsorpasso al Milan, bloccato sul pareggio in casa del Sassuolo.

Un buon modo per avvicinarsi all’attesissimo derby di sabato 3 settembre, secondo scontro diretto contro una big per la squadra di Simone Inzaghi , ma il 3-1 ai grigiorossi non ha spazzato via tutti i dubbi sul momento dei nerazzurri, che peraltro contro il Milan non potranno disporre dell’infortunato Romelu Lukaku , infortunatosi all'indomani del match contro la Lazio.

Moratti e il ritorno di Lukaku: "Farà bene"

Intervistato da Radio 24 per la trasmissione ‘Tutti convocati’ l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti non ha nascosto un pizzico di preoccupazione non solo in vista del derby: "Ogni settimana, per la gioia dei giornali, c'è una bella altalena di giudizi sulle squadre in lotta per lo scudetto. Il Milan è una squadra forte, che gioca bene, concreta. L'Inter ha tutte le possibilità di vincere. Le aveva anche l'anno scorso ed è quello che mi spaventa". Poi, su Lukaku: "Non sono preoccupato di Lukaku, è arrivato all'Inter un po' in ritardo di preparazione e la tipologia delle difese italiane è più adatta al suo gioco rispetto a quella inglese".

Moratti e il rimpianto Dybala

Moratti ha comunque confessato di avere una preferenza "alternativa" chiara per la lotta al titolo qualora a vincere non fosse l'Inter: "Se non dovesse vincere l'Inter tiferò per la Roma di Mourinho" l'ammissione del presidente del Triplete nerazzurro. Roma dove gioca Paulo Dybala, che contro il Monza ha segnato i primi gol in giallorosso e che in estate è stato a lungo vicino all'Inter. Moratti però non ha mai creduto all'arrivo dell'argentino a Milano: "Con tutti gli attaccanti che avevamo era difficile potessimo prendere anche lui. Ci sarebbe stato utile, però dovendo fare attenzione al bilancio mi sembrava impossibile".