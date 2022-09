Milan-Inter: Dzeko, un derby per sbloccarsi

Edin Dzeko e un derby per sbloccarsi. L'attaccante bosniaco dell' Inter sarà probabilmente titolare domani contro il Milan per l'infortunio di Romelu Lukaku e cercherà di sfruttare l'occasione per segnare il primo gol della stagione e il primo nella stracittadina meneghina. Due obiettivi, quindi, per scrollarsi di dosso gli zero.

Se con la maglia dell'Inter, l'anno scorso, in quattro occasioni Dzeko non ha centrato il bersaglio grosso (due partite di campionato e due di Coppa Italia), al Milan ha però già fatto male con la maglia della Roma . Ai rossoneri ha segnato infatti cinque gol, fornendo anche un assist. Fanno bene dunque a temerlo Tomori e compagni .

L'uomo di Sarajevo di derby, quando era a Roma, ne ha giocati tanti contro la Lazio, E' un uomo adatto a queste atmosfere. L'anno scorso ha assaggiato quello della Madonnina, trovando sulla sua strada i futuri campioni d'Italia in Serie A (un pareggio e una sconfitta) e in Coppa Italia, dove invece l'Inter ha passato il turno. Si ricomincia quest'anno. Per qualcuno la stracittadina arriva troppo presto. Ai fini della classifica, effettivamente, il risultato non sarà decisivo, ma per l'autostima e per dare un messaggio all'avversario sì.