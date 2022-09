Inter al lavoro: tutta la dirigenza alla Pinetina

L' Inter fa quadrato attorno a Simone Inzaghi e alla squadra, caduta contro il Milan per la seconda sconfitta in appena cinque giornata di campionato. Oggi alla Pinetina, per la ripresa degli allenamenti in vista del Bayern Monaco, c'era la dirigenza nerazzurra al gran completo, con l'eccezione del presidente Zhang .

Ad Appiano Gentile, si sono visti Giuseppe Marotta, Javier Zanetti, Piero Ausilio e Dario Baccin . Un quadrilatero per tenere al riparo i giocatori dopo il brutto ko con i rossoneri. Se Simone Inzaghi si è addossato tutte le colpe della sconfitta, per ora i dirigenti vogliono fargli sapere che ha tutto il loro appoggio.

Una presenza che vuole però anche essere uno stimolo perché mercoledì c'è la Champions League con il Bayern Monaco. Un successo eliminerebbe da subito le critiche, visto che di fronte ci sarà una big mondiale. La presunta crisi sarebbe superata a piè veloce da Skriniar e compagni, che oggi si sono come detto allenati. Come di consueto dopo una partita, lavoro di scarico per chi ha giocato il derby, seduta vera e propria per chi era in panchina o ha giocato spiccioli di gara. Tutti, comuque, con un obiettivo unico davanti: iniziare nel migliore dei modi la Champions eliminando le scorie delle scorribande di Leao.