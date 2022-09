Lukaku vola in Belgio: obiettivo rientro anticipato

L’attaccante belga, fermatosi per una distrazione dei flessori della coscia sinistra patita all’indomani della partita persa sul campo della Lazio, potrebbe rivedere il campo nell’ultima partita prima della sosta della Serie A, il 18 settembre contro l’Udinese, ma intanto ha lasciato l’Italia per proseguire le terapie in Belgio.

Inter, Lukaku vuole anticipare il rientro

La decisione, presa di comune accordo con la società, permetterà a Lukaku di proseguire il ciclo di cure in patria per quattro giorni al fine di sottoporsi a una serie di visite specialistiche all’avanguardia per poi tornare ad Appiano Gentile. L’intento è quello di provare ad anticipare il rientro in campo, magari già dalla partita di sabato 10 settembre in casa contro il Torino.

Inter, debutto in Champions League senza Lukaku

Lukaku era già stato costretto a saltare il match contro la Cremonese e non sarà in campo neppure nella prima del girone di Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco, mercoledì 7 settembre alle 21 a San Siro. La possibilità di scendere in campo il 13 in casa del Viktoria Plzen è affidata proprio al ciclo di visite che Big Rom effettuerà in Belgio, altrimenti la prima in nerazzurro della seconda avventura all’Inter di Lukaku sarà il 4 ottobre in casa contro il Barcellona.