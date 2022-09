Barella è felice: “Milano è la città dove volevo essere”

Amarcord, si aprono le danze: “Ho tanti ricordi di quando ero bambino, divisi tra calcio, amici e famiglia. Dai pomeriggi trascorsi a giocare con i miei cugini a Torre delle Stelle, ai campi da calcio, il mio posto del cuore da sempre. Giocavo, mi divertivo, imparavo”.

L'illuminazione arriva abbastanza presto: “A 14, 15 anni ho capito di poter avere qualcosa in più, determinazione o talento, ho iniziato a crederci e con un po' di sacrificio mi sono trovato a fare quello che ho sempre sognato”.

Modelli ed esempi per Barella: “Ho sempre detto che Stankovic era il prototipo del giocatore che mi piaceva, nel mio percorso ha influito anche Daniele Conti, con la sua umiltà, il suo esempio e amore per il suo Cagliari. Le mie radici sono a Cagliari, la città dove sono nato e cresciuto. A Como ho vissuto la mia prima esperienza lontano dai miei affetti e mi è servito molto sia a livello professionale che personale per crescere e maturare mentre Milano è il presente, il posto in cui volevo essere e mi trovo".