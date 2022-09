Inter-Torino: San Siro verso il tutto esaurito

San Siro darà l'ennesimo splendido colpo d'occhio oggi alle 18 per Inter-Torino: si viaggia spediti, infatti, verso il tutto esaurito per la partita valida per la 6a giornata di Serie A. Dopo i 70 mila con Spezia e Cremonese, dunque, il cassiere nerazzurro può sorridere per la terza volta quest'anno. L'Inter di Inzaghi è chiamata a riscattare le sconfitte con Milan e Bayern Monaco, il Torino - senza Juric in panchina - vuole confermare l'ottimo inizio d'anno.