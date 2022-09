Inter: Brozovic mvp a Plzen, poi il croato scherza su Instagram con Barella

E' Marcelo Brozovic l'mvp di Viktoria Plzen-Inter eletto dall'Uefa in seguito al 2-0 maturato dai nerazzurri alla Doosan Arena, in cui determinanti ai fini del risultato finale sono stati gli acuti di Edin Dzeko al 20' e Denzel Dumfries al 70'.

Viktoria Plzen-Inter: Brozovic premiato mvp dall'Uefa

Questa, la motivazione ufficiale dell'organo internazionale responsabile della Champions: "Ha dettato il gioco dell'Inter come regista, cercando sempre di prendere palla e fare passaggi. Anche quando lo hanno marcato a uomo all'inizio del secondo tempo. Ha giocato da vero capitano e non aveva paura di correre in avanti per attaccare se si fosse presentata l'occasione".