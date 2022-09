Inter, Dzeko: "Missione compiuta, avanti così"

"Buon martedì notte", scrive Alessandro Bastoni sul proprio account Instagram. Ed è stata davvero una notte serena, quella trascorsa dall'Inter, rimessasi sui giusti binari anche in Champions League, dopo la vittoria per 2 a 0 ottenuta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, in cui spiccano le firme di Edin Dzeko e Denzel Dumfries.