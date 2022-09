Inter: 14 settembre 1997, inizia a segnare il Fenomeno Ronaldo

Oggi l' Inter non festeggia solo la prima vittoria in Champions con il Viktoria Plzen , ma anche un anniversario: 25 anni fa, infatti, il Fenomeno Ronaldo segnò la prima delle 59 reti che avrebbe firmato con la maglia nerazzurra. Era il 14 settembre 1997, in panchina c'era Gigi Simoni , e l'evento avvenne a Bologna , al cospetto di Roberto Baggio che vestiva il rossoblù.

Quel pomeriggio al Dall'Ara, così racconta chi c'era ai figli o ai nipoti. Si svelava l'asso sudamericano arrivato dal Barcellona. Fu il gol del 3-1 quello di Ronaldo al 52'. Controllo e dribbling, scatto bruciante (specialità della casa) e tocco a battere Brunner. In quella partita, avevano già messo la loro firma Galante e Maurizio Ganz per il 2-0 dell'Inter. Ma Roberto Baggio l'aveva riaperta alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, tutti gli occhi erano proprio sul Fenomeno, che non mancò l'appuntamento per il 3-1, Ancora Baggio, però, su rigore, mise in discussione il risultato prima che Djorkaeff chiudesse definitivamente i conti. Un tabellino 'de roi', possiamo dire. Per la cronaca, questa fu la formazione che schierò Simoni per la trasferta emiliana, chiusa sul 4-2:

Pagliuca, Bergomi, Galante, West, Mezzani, Fresi (Cauet), Simeone, J. Zanetti, Djorkaeff (Recoba), Ronaldo, Ganz (Moriero).