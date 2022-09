Inzaghi: «Inter, a Udine sarà dura»

MILANO - Reduce dalle vittorie contro il Torino e il Viktoria Plzen, Simone Inzaghi ha parlato con i social nerazzurri alla vigilia del match di domani (ore 12,30) alla Dacia Arena di Udine. Il tecnico di Piacenza ha messo in guardia i suoi sulla difficoltà del confronto anche perché la squadra sarà priva degli infortunati Lukaku e Calhanoglu.



Inzaghi, che Inter sarà quella di domani?

«Abbiamo ritrovato la fiducia perché veniamo da due vittorie consecutive, ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non sarà semplice. A Udine ci aspetta un match molto molto impegnativo contro un'avversaria che sta bene.



Sta facendo turn over e la parola chiave per continuare a far bene è "gruppo".

Giocando così tanto ho bisogno di tutti e chiaramente per noi allenatori è un grandissimo segnale se cambiando giocatori si mantiene una squadra compatta e determinata.



L'Udinese è reduce da quattro vittorie di fila.

Bisognerà fare attenzione perché avremo di fronte una squadra in salute, molto ben allenata, con giocatori di quantità e qualità. Sarà necessario disputare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché troviamo la formazione con la miglior striscia del campionato.



E una delle più in forma in questo momento...

E' una delle più forti attualmente avendo ottenuto quattro vittorie meritata e volute. Sarà una squadra ostica e noi dovremo affrontarla da Inter.



L'Udinese segna spesso nei primi minuti.

L'approccio sarà determinante. Loro segnano nei primi minuti, bisognerà approcciare la partita nei primi minuti