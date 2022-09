UDINE - Brutte notizie per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic per la sfida contro la Roma. Il centrocampista croato, diffidato, è stato infatti ammonito al 57' della sfida contro l'Udinese e salterà dunque la prossima giornata di campionato, al rientro dopo la sosta. Inzaghi perde così uno degli elementi chiave del suo centrocampo. La partita tra Inter e i giallorossi di Mourinho è in programma il primo ottobre alle ore 18 al San Siro.