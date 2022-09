Inter-Roma, Inzaghi spera nell’effetto San Siro

MILANO - Effetto San Siro. E’ uno degli elementi che l’Inter proverà a sfruttare alla ripresa per rilanciare la sua stagione: a partire già dalla sfida con la Roma del 1° ottobre. In casa, infatti, i nerazzurri viaggiano sicuri e senza incertezze ormai da mesi. Sono ben 7 le vittorie consecutive, considerando le ultime 4 gare del torneo scorso e le prime 3 di quello appena iniziato. L’ultima squadra ad uscire indenne dall’impianto milanese è stata la Fiorentina (19 marzo) che si prese un 1-1. Non hanno avuto scampo, invece, Verona, Roma, Empoli, Sampdoria, Spezia e Torino. Una bella differenza rispetto al rendimento in trasferta della banda di Inzaghi. Dopo il successo in casa del Lecce, infatti, sono arrivate 3 sconfitte in fila: Lazio, Milan e Udinese. Peraltro, con uno spartito molto simile tra loro: Inter in vantaggio e poi rimontata addirittura con 3 gol incassati. Anche in terra salentina, i nerazzurri erano scattati subito avanti, per poi venire raggiunti. All’ultimo secondo, però, il colpo di “pancia” di Dumfries ha sistemato le cose e regalato 3 punti.

70 mila a San Siro Lautaro e soci, a San Siro, sfruttano anche la spinta della gente. Le tribune sono sempre piene e trasmettono entusiasmo. Considerando proprio queste ultime 7 gare, la media sfiora i 70 mila spettatori, per la precisione 69.770. Numeri straordinari, evidentemente. E il trend non si esaurirà certo in occasione nel match con la Roma. Già la scorsa settimana era stata superata quota 70 mila e quindi si veleggia verso il tutto esaurito, nonostante gli ultimi risultato negativi. L'auspicio è che ci sia un bis pochi giorni dopo nella gara di Champions con il Barcellona. Paradossalmente, proprio in Europa, e contro un avversario del calibro del Bayern, si è registrato il picco negativo di quest’ultimo periodo con “soli” 58.951 spettatori. Ma la sfida con i catalani potrebbe essere quella decisiva per giocarsi la qualificazione e il popolo nerazzurro di solito risponde a questi appuntamenti. Acerbi, ecco il nuovo leader dell'Inter di Inzaghi