Inter, reunion degli eroi della Coppa Uefa '91: il tweet di Serena

Cosa c’è di meglio di una bella rimpatriata per risollevarsi il morale abbattuto dagli ultimi risultati negativi? Alla vigilia dell’atteso summit tra la dirigenza dell’ Inter e Simone Inzaghi , fissato per ribadire la fiducia della società nell’allenatore piacentino e per fare i punto dopo il negativo inizio di stagione della squadra, il popolo nerazzurro ha potuto godere, seppur solo via social, di un apprezzato amarcord.

L'Inter campione della Uefa '91 si riunisce a casa di Ernesto Pellegrini

Lo scatto è stato ripreso via Twitter da Aldo Serena, che ha poi scherzato facendo un simpatico “appello” come didascalia della foto: “Assenti ingiustificati Lothar, Sergio e Walter, giustificato Ramon (per me sempre giustificatissimo)" ha scritto Serena, facendo riferimento agli assenti della serata, Lothar Matthaus, Sergio Battistini, Walter Zenga e Ramon Diaz. Nella foto si riconoscono, dall’alto: Antonio Paganin, Dario Morello, Aldo Serena, Andreas Brehme, Andrea Mandorlini, Riccardo Ferri, Ernesto Pellegrini, Davide Fontolan, Fausto Pizzi e Paolo Stringara. In basso: Alessandro Bianchi, Massimo Paganin, Antonio Manicone, Jürgen Klinsmann, Beppe Baresi, Nicola Berti e Beppe Bergomi.

La cavalcata dell'Inter nella Coppa Uefa '90-91

In quella Coppa Uefa, la prima vinta dall’Inter nella propria storia, i nerazzurri furono protagonisti di partite rimaste nella memoria dei tifosi, come la rimonta nel ritorno dei sedicesimi di finale contro l’Aston Villa, sconfitto 3-1 a San Siro dopo aver vinto 2-0 all’andata. L’Inter, che nei quarti eliminò l’Atalanta, vinse per 2-0 la finale d’andata contro la Roma giocata in casa grazie ai gol di Matthaus e Berti, perdendo poi 1-0 nel ritorno all’Olimpico, dove la rete di Ruggiero Rizzitelli non bastò ai giallorossi per ribaltare la situazione.