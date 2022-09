Pandev dice addio al calcio: "È stato un viaggio bellissimo"

Pandev, il post d'addio al calcio su Instagram

Questo il contenuto del post di Pandev: "Mi guardò indietro e non sembra ancora vero... È stato un viaggio incredibile. Tante emozioni, le portò tutte dentro e so di condividerle con guanti mi hanno accompagnato lungo questo camino. Ringrazio la mia famiglia mia moglie Nadica i mie figli Filipo Ana Sofia che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il colore che mi ha dato…Siete stati magnifici. Ringrazio tutta la Branchini, Giovanni, Carlo Leo senza di voi non avrei fatto tutto questo. Ringrazio tutti i miei allenatori dirigenti per la fiducia ricevuta, per tutto quello che ho imparato. Ringrazio tutti i miei tifosi,dal primo all’ultimo: Vorrei abbracciarvi… Finisce un capitolo bellissimo… Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni… Sono felice di averle condivise insieme…Con il tutto il mio cuore Goran".

La carriera di Goran Pandev

Prodotto del vivaio del Belasica, la squadra della sua città natale, Strumica, Pandev ha di fatto vissuto l’intera carriera in Italia grazie all’Inter, che lo ha scoperto nel 2000 per poi cederlo alla Lazio nel 2004, dopo i prestiti allo Spezia in C1 e all’Ancona, con la cui maglia Pandev debuttò in A nel 2003. Il passaggio ai biancocelesti, prima in comproprietà nell’affare Stankovic e poi a titolo definitivo, coincide con la definitiva consacrazione calcistica: in cinque stagioni a Roma Pandev vinse una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, segnando 64 reti, che gli valgono il primo posto all time tra i marcatori stranieri del club, e meritandosi una nuova chiamata dell’Inter, dopo l’amaro finale dell’avventura alla Lazio con l’esclusione dalla rosa e il conseguente braccio di ferro legale con il club per il rifiuto di rinnovare il contratto. In un anno e mezzo in nerazzurro Pandev ha partecipato al miglior periodo della storia recente del club, quello del Triplete, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia, ma soprattutto la Champions League 2010 da titolare con José Mourinho in panchina e il Mondiale per club la stagione successiva con Rafa benitez. Quindi tre anni al Napoli, ancora da protagonista in A e in Champions League e la lunga parentesi finale al Genoa, con cinque campionati, altrettante salvezze e 32 gol complessivi.