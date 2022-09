Dumfries: "Momento difficile, dobbiamo uscirne. Quel giorno in cui capii cos'è l'Inter"

Abbastanza per convincere il tecnico piacentino a non prescindere mai dalla spinta e dalle qualità tecniche dell’ex Psv, il cui rendimento tuttavia non ha ancora raggiunto i picchi della seconda parte della scorsa stagione. Intervistato dal ‘De Telegraaf’ nel ritiro della nazionale olandese , dove è stato protagonista con un assist per Gakpo nella partita vinta 2-0 contro la Polonia, Dumfries ha parlato del momento difficile attraversato dall’ Inter , arrivando a sostenere che la pausa del campionato sia stato un ostacolo per la voglia del gruppo di rimettersi in carreggiata al più presto: “Non stiamo vivendo un bel momento, ma vogliamo invertire la situazione il prima possibile, quindi da questo punto di vista la sosta per le Nazionali è stata un fastidio, anche se dall’altro può risultare utile per schiarirsi le idee".

Inter, il retroscena di Dumfries: "Quel giorno in sala pesi..."

Dumfries ha poi svelato un curioso retroscena relativo alla scorsa stagione, fondamentale per comprendere la professionalità del pianeta nerazzurro e in generale del calcio ad alti livelli: "Molti dei miei compagni sono esperti e io cerco di apprendere qualcosa da loro ogni giorno. Ho capito davvero la professionalità che si respire all’Inter un giorno della scorsa stagione quando ero infortunato e in sala pesi vidi 13 giocatori che si allenavano per conto proprio. Se non mi fossi infortunato non avrei mai scoperto che così tanti compagni di squadra avevano deciso di sacrificare I giorni di riposo per tenersi più in forma. Quel giorno capii che è questo il comportamento da tenere per stare al top e ora lo faccio anche io…”.